Врачи назвали привычку, которая защищает зрение

Врачи посоветовали для защиты зрения моргать во время работы на компьютере

Для защиты зрения во время работы на компьютере следует делать зарядку для глаз. Об этом в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказали врач и телеведущая Елена Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов.

Медики разъяснили, что работа за компьютером вызывает у многих людей синдром сухого глаза. Это состояние приводит к покраснению глаз, ощущению в них инородного тела и, наконец, ухудшению зрения.

Чтобы избежать этого, Коновалов призвал делать зарядку для глаз во время работы за компьютером. Он отметил, что каждые 20 минут необходимо делать паузу в работе и моргать, закрывая глаза на две секунды. По словам офтальмолога, такая полезная привычка формируется в течение 76 дней.

В свою очередь, Малышева подчеркнула, что наука доказала эффективность такого метода против синдрома сухого глаза.

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