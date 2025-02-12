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Врачи назвали привычку, которая защищает зрение

Врачи посоветовали для защиты зрения моргать во время работы на компьютере
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Shutterstock

Для защиты зрения во время работы на компьютере следует делать зарядку для глаз. Об этом в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказали врач и телеведущая Елена Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов.

Медики разъяснили, что работа за компьютером вызывает у многих людей синдром сухого глаза. Это состояние приводит к покраснению глаз, ощущению в них инородного тела и, наконец, ухудшению зрения.

Чтобы избежать этого, Коновалов призвал делать зарядку для глаз во время работы за компьютером. Он отметил, что каждые 20 минут необходимо делать паузу в работе и моргать, закрывая глаза на две секунды. По словам офтальмолога, такая полезная привычка формируется в течение 76 дней.

В свою очередь, Малышева подчеркнула, что наука доказала эффективность такого метода против синдрома сухого глаза.

31 января врач-офтальмолог Мария Чурганова объяснила, отчего у человека нарушается цветовое зрение.

Ранее врач рассказала, о чем говорят «мушки» в глазах.

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