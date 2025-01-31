проект

>

Врач рассказала, о чем говорят «мушки» в глазах

Врач Честнова: «мушки» в глазах могут указывать на опухоли глаз

close
Shutterstock

«Мушки» в глазах, или, как правильно их называть, плавающие помутнения — это маленькие полупрозрачные точки в поле зрения. Они могут указывать на ряд заболеваний глаз, в том числе на опухоли, рассказала «Газете.Ru» врач-офтальмолог сети «Клиника Фомина» г. Сочи Татьяна Честнова.

«Мушки» в глазах могут беспокоить обладателя, но не мешают его зрению. Однако иногда их становится так много, что это состояние нужно лечить. Самые частые причины появления помутнений – это заболевания глаз. Лидер по частоте - миопия, или близорукость, встречаются травмы глаз, а также опухоли, – но это случается крайне редко, паниковать точно не стоит. Прозрачные мушки перед глазами, которые двигаются вместе с движением глаза из стороны в сторону, – не опасны, можно не переживать. В наших глазах есть так называемое стекловидное тело, которое в норме прозрачно. Но в процессе жизни некоторые его волокна становятся более плотными и менее прозрачными, отсюда и появляются эти жалобы», – рассказала врач.

По ее словам, иногда пациенты могут путать безобидные «мушки» со вспышками и молниями перед глазами, а также нарушениями периферического зрения, когда какую-то область глазом стало не видно.

«Такие жалобы однозначно требуют незамедлительного осмотра врача, потому что могут быть признаками как мигрени, так и начинающейся отслойки сетчатки. А в этом вопросе время – очень ценный ресурс. И чем раньше будет проведено лечение – тем лучше эффект от него», – заключила врач.

Ранее врач назвала пять методов предотвращения облысения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами