Врач рассказала, о чем говорят «мушки» в глазах

«Мушки» в глазах, или, как правильно их называть, плавающие помутнения — это маленькие полупрозрачные точки в поле зрения. Они могут указывать на ряд заболеваний глаз, в том числе на опухоли, рассказала «Газете.Ru» врач-офтальмолог сети «Клиника Фомина» г. Сочи Татьяна Честнова.

«Мушки» в глазах могут беспокоить обладателя, но не мешают его зрению. Однако иногда их становится так много, что это состояние нужно лечить. Самые частые причины появления помутнений – это заболевания глаз. Лидер по частоте - миопия, или близорукость, встречаются травмы глаз, а также опухоли, – но это случается крайне редко, паниковать точно не стоит. Прозрачные мушки перед глазами, которые двигаются вместе с движением глаза из стороны в сторону, – не опасны, можно не переживать. В наших глазах есть так называемое стекловидное тело, которое в норме прозрачно. Но в процессе жизни некоторые его волокна становятся более плотными и менее прозрачными, отсюда и появляются эти жалобы», – рассказала врач.

По ее словам, иногда пациенты могут путать безобидные «мушки» со вспышками и молниями перед глазами, а также нарушениями периферического зрения, когда какую-то область глазом стало не видно.

«Такие жалобы однозначно требуют незамедлительного осмотра врача, потому что могут быть признаками как мигрени, так и начинающейся отслойки сетчатки. А в этом вопросе время – очень ценный ресурс. И чем раньше будет проведено лечение – тем лучше эффект от него», – заключила врач.

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