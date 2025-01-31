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Врач объяснила, отчего у человека нарушается цветовое зрение

Офтальмолог Чурганова: нарушение цветового зрения – это не дальтонизм
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Depositphotos/pubs.rsna.org

Если у человека проблемы с распознаванием цветов, то его считают дальтоником. Однако сегодня такого диагноза вообще нет, а цветовое зрение может нарушаться из-за массы причин – например, из-за катаракты. В каждом отдельном случае это будет иметь свое название, объяснила врач-офтальмолог медицинской компании «СберЗдоровье» Мария Чурганова газете «Известия».

Главные цвета, доступные человеку для распознавания, — это красный, зеленый и синий. Если появляются трудности с их различием, человек начинает видеть мир в сером цвете – это получило название ахроматопсия. Причинами могут быть косоглазие, аномалии сетчатки и нистагм. Когда человек полностью не воспринимает главные цвета, то это называют дейтеранопией, протанопией и тританопией.

Человек может как родиться без способности различать цвета, так и потерять ее в течение жизни. Причем в первом случае речь идет о врожденной аномалии, которую мать может передать ребенку. Проблемы обычно обнаруживаются случайно на медосмотре, но заметить их могут и близкие. Также можно пройти самодиагностику с помощью тестов в интернете.

«Если возникают сложности при их прохождении, следует обратиться к врачу-офтальмологу, поскольку нарушения цветового зрения могут быть небезопасны как для пациента, так и для окружающих, — подчеркнула Чурганова. — Особенно в определенных сферах деятельности, например, в работе водителей, пожарных или специалистов морских специальностей».

Конкретный диагноз человеку ставится после комплексного обследования глаз, проведения тестов, а для решения проблемы больным назначают специальные очки или контактные линзы. Однако если речь идет о серьезной форме врожденной аномалии, то здесь надежды есть на генную терапию, которая сейчас проверяется клиническими испытаниями. Если они окажутся успешными, проведение такой терапии в детстве позволит пациенту начать различать все цвета, а не монохромную картинку, заключила офтальмолог.

Ранее стало известно, почему люди неправильно различают цвета в темноте.

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