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Итальянская монахиня арестована за связи с самой могущественной мафией в стране

The Guardian: в Италии за связь с мафией арестовали монахиню

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Shutterstock/FOTODOM

Итальянская монахиня арестована за связи с самой могущественной мафиозной сетью страны, пишет The Guardian.

В Италии в ходе масштабной операции правоохранительных органов 25 человек были арестованы по подозрению в принадлежности к мощной мафиозной группировке «Ндрангета». Среди задержанных оказалась монахиня, которая, как предполагается, выполняла роль связующего звена между преступной организацией и ее сообщниками в тюрьме.

Сообщается, что монахиня работала волонтером в миланской тюрьме Сан-Витторе с 2010 года, а также была задействована в учреждениях в Павии и Риме. Следователи считают, что ее духовная миссия обеспечивала доступ к заключенным, что позволяло ей поддерживать связь с подозреваемыми.

Кроме того, в ходе утренних рейдов в Ломбардии, Венето и Калабрии полиция изъяла более €1,8 млн, полученных незаконным путем. Арестованы также бывший советник партии «Братья Италии», возглавляемой премьер-министром Джорджией Мелони, и экс-политик из партии «Лига», союзницы правящей коалиции.

Подозреваемые обвиняются в ряде тяжких преступлений, включая вымогательство, торговлю оружием и наркотиками, налоговые преступления и отмывание денег.

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