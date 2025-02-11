Вор изобразил зубную боль и обокрал ювелирный магазин в российском регионе

В Пермском крае мужчина изобразил зубную боль и обокрал ювелирный магазин. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в одном из ювелирных магазинов Краснокамского городского округа. Мужчина пришел в торговую точку и долго разглядывал товары, а затем подошел к продавцу и пожаловался на зубную боль. Он попросил у сотрудницы воды, чтобы запить таблетку, и та, поверив незнакомцу, ушла за стаканом. В этот момент злоумышленник похитил со стола золотую подвеску стоимостью около 9 тысяч рублей. Когда работница вернулась, вор спокойно выпил жидкость и ушел.

В ходе инвентаризации в магазине выявили недостачу, и владелец торговой точки обратился за помощью в полицию. В ходе изучения записей с камер видеонаблюдения удалось выявить момент кражи. Стражи порядка установили и задержали подозреваемого, им оказался 46-летний неоднократно судимый местный житель. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что продал подвеску незнакомцу, а деньги потратил по собственному усмотрению.

Полицейские установили, что мужчина причастен еще к двум кражам — он похитил товары на сумму около 3 тысяч рублей из продуктового магазина и 5 тысяч рублей со стола в пункте выдачи интернет-магазина. В отношении россиянина возбудили и соединили в одно производство уголовные дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Его отпустили под подписку о невыезде.

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