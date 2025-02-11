С рыбной фермы в Норвегии сбежали 27 тыс. лососей, рыбакам пообещали платить за их отлов

В Норвегии рыбакам заплатят за отлов лосося, сбежавшего с местной фермы

Норвежским рыбакам заплатят за вылов 27 тысяч лососей, сбежавших с крупной рыбной фермы, сообщает The Guardian.

Компания по производству морепродуктов Mowi, владеющая рыбным хозяйством в Тромсе, на северо-западе Норвегии, обнаружила повреждение внешнего кольца садков во время штормовой погоды 9 февраля. По предварительным подсчетам, в открытые воды вышли 27 тыс. особей лосося. Средний вес сбежавшей рыбы составил 5,5 кг.

В компании назвали произошедшее «катастрофой для дикого лосося», а саму ситуацию охарактеризовали как «серьезную и очень прискорбную». Согласно распоряжению руководства, за каждого пойманного лосося местным рыбакам, имеющим необходимую регистрацию, будут платить вознаграждение в размере 500 крон (1976 руб. — прим. ред.). Желающим получить эту сумму необходимо доставить рыбу в специальные центры приема.

10 февраля норвежские власти провели инспекцию на предприятии и издали приказ о расширении допустимой зоны отлова.

«Обычно рыбоводам разрешается проводить операции по отлову только в пределах 500-метровой зоны вокруг предприятия в случае побега. Однако, учитывая потенциальный масштаб этого инцидента, Mowi было дано указание расширить зону отлова», — заявил представитель директората рыболовства Норвегии.

Активисты считают, что сбежавший лосось создает огромные экологические проблемы. Он угрожает дикому лососю, снижая его генетическое разнообразие, усиливая заражение морскими вшами и обостряя конкуренцию за нерестилища.

Ранее из карельского рыбхоза уплыли десятки тонн рыбы стоимостью 30 млн рублей.