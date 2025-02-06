Невеста ударила жениха ножом из-за разногласий по поводу свадьбы

В Висконсине (США) 22-летняя местная жительница предстанет перед судом за нападение на бойфренда. Об этом сообщает FOX6.

Согласно материалам дела, Кайли Брэнтнер из Брукфилда порезала ножом своего молодого человека во время спора о месте проведения их свадьбы. У пары возникли разногласия по поводу использования их их дома в качестве места для торжества. По словам потерпевшего, все началось с утреннего спора между ним и его девушкой, после которого он ушел на работу. По его возвращении домой конфликт продолжился.

По словам мужчины, его подруга без предупреждения схватила кухонный нож и последовала за ним. Он отправился в подвал, чтобы собрать свои вещи, и в этот момент Брэнтнер несколько раз посекла его ножом. В свое оправдание ответчица отметила, что ее молодой человек в споре толкнул ее и дал ей пощечину. Она, испугавшись, что тот изобьет ее, напала на него с ножом.

Осознав, что поранила жениха, девушка приложила к его кровоточащей ране полотенце, после этого отправилась в гостиную. В это время потерпевший вызвал полицию.

Ранее мальчишник перед свадебным торжеством в Индии закончился трагедией.