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«Кричал, что распорет мне живот»: в Якутске отец учеников напал на учителя

В Якутске учительница получила сотрясение мозга после разговора с отцом учеников

В Якутске визит родителей в школу закончился для педагога приездом скорой помощи. Об этом сообщает представитель Народного фронта Антон Жондоров в соцсетях.

Инцидент произошел в СОШ №1. По данным источника, отец учеников напал на пожилого педагога прямо в классе. Между ними произошла перепалка, во время которой мужчина опасно приближался к женщине и угрожал ей. Россиянка пыталась сопротивляться, но эффекта это не возымело.

«Я растерялась и просто не знала, как реагировать и как себя защитить. Он кричал, что распорет мне живот», – привел слова педагога общественник.

Во время конфликта женщина смогла вызвать помощь. Учительнице диагностировали сотрясение мозга, ушибы мягких тканей и волосистой части головы. Россиянка обратилась в полицию.

Известно, что родители уже длительное время конфликтуют с учителями школы. Пара не раз подавала жалобы в разные инстанции, но уполномоченные лица каких-либо нарушений не находили. В администрации пытались урегулировать ситуацию, но сделать это не получилось.

В результате из класса ушли 30% учеников, за три года там поменялось два классных руководителя, три учителя уволились.

Ранее в Челябинске вынесли приговор цыгану, угрожавшему отрезать язык учительнице.

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