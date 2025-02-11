Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Банду карманниц заметили в трамваях в разных районах Екатеринбурга

В Екатеринбурге орудует банда карманниц, ворующих телефоны в трамваях
close
Shutterstock/Happy_Nati

Три карманницы воруют телефоны в трамваях в разных районах Екатеринбурга, пишет ИА «Уральский меридиан».

С начала года фотографии предполагаемых воровок стали появляться в городских сообществах в соцсетях. По словам местных жителей, девушки в возрасте 20-25 лет орудуют втроем и похищают гаджеты у пассажиров.

«Они работают очень быстро, передают телефон друг другу и после этого убегают. У одной из этих женщин был «ствол» и «электрошокер», она ими пугала и угрожала», — рассказали очевидцы.

Одна из читательниц также сообщила агентству, что в январе в трамвае на проспекте Ленина у нее «дорогой iPhone». Она написала заявлению в полицию.

В конце января в соцсетях появилось сообщение о попытке очередной кражи, произошедшей в трамвае на Уралмаше. Преступление сорвалось, так как молодая мама с ребенком на руках дала воровке отпор. В городском УМВД ситуацию пока не комментировали.

Ранее мужчина обворовал ювелирный магазин и три дня прятался в вентиляции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами