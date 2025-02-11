Банду карманниц заметили в трамваях в разных районах Екатеринбурга

Три карманницы воруют телефоны в трамваях в разных районах Екатеринбурга, пишет ИА «Уральский меридиан».

С начала года фотографии предполагаемых воровок стали появляться в городских сообществах в соцсетях. По словам местных жителей, девушки в возрасте 20-25 лет орудуют втроем и похищают гаджеты у пассажиров.

«Они работают очень быстро, передают телефон друг другу и после этого убегают. У одной из этих женщин был «ствол» и «электрошокер», она ими пугала и угрожала», — рассказали очевидцы.

Одна из читательниц также сообщила агентству, что в январе в трамвае на проспекте Ленина у нее «дорогой iPhone». Она написала заявлению в полицию.

В конце января в соцсетях появилось сообщение о попытке очередной кражи, произошедшей в трамвае на Уралмаше. Преступление сорвалось, так как молодая мама с ребенком на руках дала воровке отпор. В городском УМВД ситуацию пока не комментировали.

Ранее мужчина обворовал ювелирный магазин и три дня прятался в вентиляции.