Политолог указал на поддержку главы Калужской области со стороны Путина

Политолог Минченко: встреча Путина с Шапшой — сигнал о поддержке на выборах

Губернатор Калужской области Владислав Шапша продемонстрировал системный, стратегический подход к решению сложных задач. Это касается не только экономической сферы, но и социальной, в том числе проблем, которые свойственны всем регионам. Таким мнением в беседе с «Газетой.Ru» поделился политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

Комментируя состоявшуюся рабочую встречу президента РФ Владимира Путина с главой Калужской области Владиславом Шапшой, политолог обратил внимание, что губернатор начал свой доклад с темы помощи бойцам СВО и их семьям.

Помимо помощи фронту, на областном уровне принято более 30 мер поддержки, подчеркнул Минченко.

Он напомнил, что Калужская область стала одним из первых регионов, где стартовал региональный аналог федеральной программы «Время героев» — «Герои земли Калужской».

«Кроме того, Шапша подробно рассказал главе государства о работе калужской промышленности в условиях санкций. По сути — о том, как преодолен суперсложный вызов ухода иностранных компаний из региона, визитной карточкой которого было привлечение инвесторов», — добавил политолог.

Он также указал, что предметом обсуждения стали вопросы развития автомобильной промышленности, сельского хозяйства, подготовки специалистов для промпредприятий.

«Калужская область — четвертая по стране по росту экономики», — констатировал Евгений Минченко.

Помимо этого, политолог обратил внимание, что в ответ на замечание президента о необходимости увеличивать количество врачей, губернатор доложил — в двух региональных вузах уже открыты кафедры ядерной медицины и общей медицины, которые на регулярной основе готовят специалистов для здравоохранения Калужской области.

Эксперт напомнил, что в сентябре в Калужской области предстоят выборы губернатора и подчеркнул, что в его рейтинге политической устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0» Владислав Шапша находится в стабильной «зеленой» зоне.

«Встреча с президентом — безусловный плюс в «копилку» устойчивости главы Калужской области и сигнал о поддержке на предстоящих выборах», — считает политолог.

11 февраля президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой, на которой обсуждались вопросы социально-экономической ситуации в регионе.