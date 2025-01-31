Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина с редким расстройством сна изнасиловал женщину и был оправдан

В Австралии оправдали мужчину с сексомнией, который изнасиловал женщину во сне
close
7newssyd/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Австралии мужчину с сексомнией оправдали по делу об изнасиловании, сообщает The Guardian.

Накануне 40-летний Тимоти Роуленд из Сиднея был признан невиновным в том, что 26 августа 2022 года в своей квартире занялся сексом без согласия с женщиной, после того как пара провела ночь вместе. Перед инцидентом подсудимый и пострадавшая выпили по коктейлю в баре и вернулись в квартиру мужчины около часа ночи. Там они выпили еще немного алкоголя, вместе приняли ванну, после чего гостья уснула в его постели. Наутро женщина проснулась и поняла, что Роуленд насилует ее. Она оттолкнула его и немедленно покинула квартиру.

Мужчине удалось доказать, что в тот момент у него был приступ сексомнии — редкого расстройства, при котором люди проявляют сексуальную активность во время сна. Выступая перед присяжными судья подчеркнул, что человека нельзя признать виновным в преступлении, которое он совершил неосознанно. По его словам, в настоящее время не существует законов, правил или норм, запрещающих страдать бессонницей или совершать какие-либо действия при наличии данного заболевания.

Ранее у мужчины развилась болезнь Паркинсона после несправедливого замечания начальника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами