Мужчина с редким расстройством сна изнасиловал женщину и был оправдан

В Австралии мужчину с сексомнией оправдали по делу об изнасиловании, сообщает The Guardian.

Накануне 40-летний Тимоти Роуленд из Сиднея был признан невиновным в том, что 26 августа 2022 года в своей квартире занялся сексом без согласия с женщиной, после того как пара провела ночь вместе. Перед инцидентом подсудимый и пострадавшая выпили по коктейлю в баре и вернулись в квартиру мужчины около часа ночи. Там они выпили еще немного алкоголя, вместе приняли ванну, после чего гостья уснула в его постели. Наутро женщина проснулась и поняла, что Роуленд насилует ее. Она оттолкнула его и немедленно покинула квартиру.

Мужчине удалось доказать, что в тот момент у него был приступ сексомнии — редкого расстройства, при котором люди проявляют сексуальную активность во время сна. Выступая перед присяжными судья подчеркнул, что человека нельзя признать виновным в преступлении, которое он совершил неосознанно. По его словам, в настоящее время не существует законов, правил или норм, запрещающих страдать бессонницей или совершать какие-либо действия при наличии данного заболевания.

Ранее у мужчины развилась болезнь Паркинсона после несправедливого замечания начальника.