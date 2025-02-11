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Психолог предупредила об опасности проживания в микроквартирах

Психолог Наумова: проживание в микроквартирах грозит развитием депрессии
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Проживание в квартире с очень маленькой площадью может негативно повлиять на психологическое состояние человека и стать причиной апатии, депрессии и повышенной раздражительности. Об этом »Москве 24» рассказала психолог Наталья Наумова.

По ее словам, в этом случае люди могут чувствовать себя «загнанными в клетку». Это также грозит развитием чувства беспомощности и невозможности справиться с трудностями. Психолог добавила, что такое состояние обостряется в случае, если в микроквартирах проживает несколько человек.

«Когда возникает конфликт в маленькой квартире, нет возможности отдалиться — приходится быть очень близко друг к другу. Тут очень высоки риски аффективных состояний: люди могут либо уходить из дома, либо причинять вред себе или окружающим. <...> Для одного оптимальная квартира должна быть не менее 35-40 кв. м. Если проживает несколько, для каждого необходимо 15-18 кв. м», — подчеркнула Наумова.

11 февраля сообщалось, что в Москве количество предложений по сдаче малогабаритного жилья (площадью до 28 кв. м) подскочило в семь раз с 2020 года. К началу февраля на рынке аренды в столице предлагали около 1,5 тыс. таких квартир. При этом еще пять лет назад число предложений таких квартир не превышало 220.

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