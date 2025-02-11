В Совфеде рассказали о трагедии детей с именами Люцифер и Даздрасмыгда

Ввести ограничения на выбор нестандартных имен для россиян необходимо, чтобы защитить детей от оригинальности их родителей. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделилась сенатор Ольга Епифанова. Она считает, что имена Люцифер, Ляминор и Дрезина в сочетании с любыми фамилиями и отчествами создают «абракадабру».

«Дополнительные ограничения к уже имеющимся в части нестандартных имен не помешали бы. Хотя все предусмотреть невозможно. Но вполне реально подкорректировать закон исключительно ради защиты интересов детей, которые, подрастая, нередко страдают от оригинальности своих родителей. Это мировая практика. Не считаю, что права родителей будут ущемлены при имеющемся у нас изобилии христианских, мусульманских и иных имен. Можно и должно бороться с эксклюзивами вроде имени БОЧ рВФ 260602. У нас принято иронизировать над именами-«советизмами», такими как Даздрасмыгда, Дрезина, Пячегод, Кукуцаполь и тому подобное. Но я не вижу разницы, когда современных детей называют, например, Лиса, Харизма, Мираж, Люцифер, Ляминор. Соедините эти имена с любыми российскими отчествами и фамилиями – получится столь же бессмысленная, вызывающая абракадабра», — сказала она.

Епифанова считает, что необычные имена могут стать трагедией для детей, которых будут травить окружающие.

«Психологи утверждают, что неординарный выбор родителей обусловлен желанием выделиться, сделать свое чадо непохожим на других. Однако при этом родители не задумываются о будущем, о том, каково будет ребенку впоследствии. Как правило, живется таким детям очень непросто. Сверстники мало церемонятся с Харизмами и Ляминорами, поэтому носители необычного имени зачастую становятся социально дистанцированными. Для ребенка это может стать настоящей трагедией, а поменять имя он сможет только по достижении 14 лет. К тому же, по словам экспертов, спустя время родители в большинстве своем сами сожалеют о решении дать ребенку необычное имя. Хочу напомнить всем родителям, что имя для вашего ребенка — не просто сочетание, которое по каким-то причинам кажется вам красивым. Имя является важнейшей составляющей жизни каждого человека. Поэтому к его выбору имени нужно подходить ответственно, а стремление сделать свое чадо необычным, непохожим на других надо реализовывать в его воспитании», — добавила она.

Накануне первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая сообщила о разработке законопроекта об ограничении на нестандартные имена для детей. Она уточнила, что инициатива будет внесена в нижнюю палату парламента, когда депутаты найдут «вариант того, откуда мы можем выбирать вот эти имена». По словам Буцкой, предлагается создать «большой закрытый список имен», которыми можно будет называть детей. Таким образом, по ее мнению, дети будут защищены от того, что могут стать «Пельменями, Столами, Тумбочками».

Ранее в Набережных Челнах родители назвали дочь Россия-Святосия-Святороссия.