Уралец изнасиловал 13-летнюю дочь, которую позвал в гости

В Свердловской области вынесли приговор местному жителю, которого обвиняли в преступлениях против половой неприкосновенности 13-летней дочери. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу районного суда Каменска-Уральского.

Согласно материалам дела, инцидент произошел в феврале 2024 года в селе Пирогово. По словам матери потерпевшей, в тот день ее гражданский муж, с которым она жила раздельно, позвал их общую дочь к себе домой под предлогом общения с ее 17-летним знакомым, который был у него в гостях. Когда девочка пришла к отцу, тот был пьян. Мужчина позвал дочь к себе в комнату, где надругался над ней. Полицию вызвал юноша, с которым девочка пришла повидаться.

Мужчину признали виновным по двум эпизодам статей «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера» УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

Ранее петербуржца задержали по подозрению в надругательстве над семилетней падчерицей.