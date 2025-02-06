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Пропавшего подростка нашли в крепости из туалетной бумаги

Fourstateshomepage: в США подросток спрятался в крепости из туалетной бумаги от семьи
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Grove Oklahoma Police Department/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США пропавшего подростка нашли в крепости из туалетной бумаги, пишет портал Fourstateshomepage.

В Гроуве 16-летний Кристофер Данхэм стал героем необычного инцидента, который удивил даже местную полицию. Подросток сбежал от своих бабушки и дедушки и провел несколько ночей в импровизированном укрытии, построенном из туалетной бумаги.

Как рассказал начальник полиции Марк Моррис, Данхэм был объявлен пропавшим без вести. Позже выяснилось, что он ночевал в парке и на территории магазина, а потом тайком вернулся в дом, где и построил импровизированную крепость.

Как отметили офицеры, родственники Кристофера неохотно сотрудничали с правоохранительными органами. Они отказались публиковать фотографию школьника и даже не пустили полицию и сотрудников департамента социальных служб в дом.

Несмотря на враждебное отношение со стороны бабушки и дедушки, офицеры провели тщательный осмотр дома, автомобилей и заднего двора. Также были изъяты электроника, камеры и сотовые телефоны.

Пока причины побега подростка остаются неясными. Полиция продолжает расследование, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее в США застрял в дымоходе, пытаясь сбежать от полиции.

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