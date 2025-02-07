Блогерша пропала в лесу на острове Суматра во время съемок паранормального контента

Блогерша из Малайзии пропала в лесу во время съемок паранормального контента, пишет World of Buzz.

Как сообщает СМИ, блогерша по имени Эйка пропала без вести в лесу на острове Суматра во время съемок видео для своих соцсетей, посвященных паранормальным явлениям. Об этом сообщил ее приятель Аммар, который возглавлял съемочную группу.

По словам Аммара, девушка потеряла связь с командой около двух часов ночи. Вместе с ней в лес отправились шесть человек, и она была единственной женщиной в группе. После исчезновения блогерши поисковые операции начались не сразу: заявление о пропаже было подано только через 48 часов.

Позже стало известно, что Эйка была найдена живой в джунглях. Малайзийку обнаружили лежащей на земле, примерно в 200 метрах от места, где ее видели в последний раз. По словам очевидцев, на теле блогерши были видны синяки, «как будто ее избили». Она была слишком слаба, чтобы говорить, и ее доставили в ближайшую больницу, где за ней смотрят врачи, пока полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

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