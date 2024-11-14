«Обида крепнет». Лавров пожаловался на проблемы при заправке самолета из-за санкций Лавров заявил о проблемах с заправкой самолетов «России» из-за санкций Запада

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в последние годы он сталкивается с трудностями при заправке самолетов летного отряда «Россия» в других странах. Такие проблемы у него возникли, в частности, в ЮАР и Бразилии. «Оказывается, там практически все компании, которые осуществляют заправку авиационным топливом, не принадлежат стране», — удивился Лавров. В последние годы авиационная отрасль РФ живет под санкциями, которые были введены из-за спецоперации на Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров пожаловался, что в последние годы сталкивался с проблемами при заправке самолета специального летного отряда «Россия» из-за санкций Запада.

«В прошлом году, когда мне было поручено представлять президента на саммите в Йоханнесбурге, там целая история была с заправкой самолета для полета обратно. Потому что, оказывается, там практически все компании, которые осуществляют заправку авиационным топливом, они не принадлежат стране», — рассказал министр в интервью для проекта «Новый мир» с Мариной Ким (цитата по РИА Новости).

По словам министра, схожая ситуация была и в Бразилии.

«Они не понимают, что какой-то период [другие страны] будут вынуждены бояться этих санкций, избегать вторичных наказаний, но у нормальных людей, конечно, обида за свой суверенитет крепнет», — считает глава дипведомства.

Летный отряд «Россия» ФГБУ «Специальный летный отряд «Россия» занимается авиационными перевозками президента РФ и других первых лиц: премьер-министра, председателя Совета Федерации, Государственной Думы, Конституционного суда и т.д. Подчиняется Управлению делами президента. Основан в 2009 году.

Авиация под прессом санкций

Вскоре после начала специальной военной операции на Украине страны Запада ввели санкции в отношении авиационной отрасли России. Был введен полный запрет поставок и лизинга самолетов, вертолетов и другой авиатехники, а также их страхования и технического обслуживания.

Кроме того, иностранных лизингодателей обязали забрать у российских перевозчиков уже предоставленные в аренду лайнеры.

«Нас неожиданно застали врасплох тогда решениями забрать самолеты. В целом мы потеряли 76 пассажирских судов», — говорил в ноябре 2023 года занимавший тогда пост министра транспорта Виталий Савельев (цитата по «РИА Новости»).

США также ввели ограничения на экспорт в РФ товаров авиационной отрасли и запретили техобслуживание десятков Boeing российских эксплуатантов.

Санкции не сказались на показателях безопасности полетов российской гражданской авиации, сообщал в конце 2023 года «Коммерсантъ» со ссылкой данные Росавиации и отчеты крупнейших авиакомпаний.

«Ежегодно с воздушными судами гражданской авиации происходит порядка 800 инцидентов по различным причинам, следует из предоставленного на запрос «Ъ» ответа Росавиации. Число инцидентов, связанных с отказами технических систем и силовой установки, за период 2019–2022 годов находится на среднем уровне 485 событий в год, «четко выраженных отрицательных тенденций не имеется», — говорится в публикации.

Украина борется против авиаотрасли РФ

Санкции против авиационной отрасли РФ вводила и Украина: 12 ноября — против компаний, обеспечивающих работу авиационной инфраструктуры, 2 сентября — против аэропортов.

Меры против сервисных служб аэропортов РФ вводились, чтобы помешать России привлекать к осуществлению внутренних перевозок авиакомпании дружественных ей стран, пояснял уполномоченный украинского президента по санкционной политике Владислав Власюк в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Иностранные авиаперевозчики будут вынуждены либо нарушать санкции, пользуясь услугами российских контрагентов, либо отказаться от работы на российском рынке из-за отсутствия компаний, которые могут законно обслуживать их рейсы», — писал он.