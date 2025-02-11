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Кожа мужчины стала желтой из-за высокого уровня холестерина в организме

WOB: кожа американца пожелтела и покрылась узелками из-за высокого уровня холестерина
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Кожа мужчины из США стала желтой из-за высокого уровня холестерина в его организме, пишет World of Buzz.

Как сообщают СМИ, мужчина обратился в больницу Тампы с жалобами на пожелтевшую кожу и узелки, появившиеся на ладонях, подошвах и локтях. Со временем из них начала выделяться слизь.

После анализов у пациента диагностировали ксантелазму — желтоватые отложения холестерина под кожей, вызванные крайне высоким уровнем холестерина и жиров в крови. Это состояние развилось после того, как мужчина в течение восьми месяцев придерживался так называемой «плотоядной диеты».

Его рацион состоял исключительно из продуктов животного происхождения: целых палочек сливочного масла, до четырех килограммов сыра и котлет ежедневно. Несмотря на явные признаки проблем со здоровьем, мужчина утверждал, что чувствует себя лучше: он похудел, а его энергия и когнитивные функции улучшились.

Однако врачи обнаружили, что уровень холестерина пациента превышал 1000 мг/дл, что в пять раз выше нормы. Мужчина обратился за помощью только через месяц после появления симптомов, так как узелки не вызывали боли.

Ранее специалисты предупредили об опасных последствиях употребления сладких напитков.

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