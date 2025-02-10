Женщине из Китая удалили желудок после переедания, пишет World of Buzz.

По данным СМИ, женщине с компульсивным перееданием пришлось удалить желудок после того, как он расширился до критических размеров из-за огромного количества пищи. Врачи извлекли из ее органа 5 кг еды, включая соленые огурцы и ростки бобовых.

Проблемы начались около месяца назад, когда китаянка почувствовала сильное вздутие живота и заметила, что он увеличился в размерах. Однако она не придала этому значения и продолжала переедать, особенно во время празднования китайского Нового года. Вскоре ее состояние резко ухудшилось: из-за сильной боли женщину экстренно доставили в больницу, где она впала в кому.

Медики диагностировали у пациентки дуоденальную непроходимость, множественный некроз стенки желудка и перфорацию. Эти осложнения привели к септическому шоку и полиорганной недостаточности. Чтобы спасти жизнь женщины, врачи провели экстренную операцию.

После многочасовой процедуры пациентку удалось стабилизировать. Сейчас она находится под наблюдением врачей, которые отмечают, что случай стал серьезным предупреждением о последствиях переедания и несвоевременного обращения за медицинской помощью.

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