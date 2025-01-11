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В Тюмени уволившаяся из-за секс-скандала чиновница стала главой департамента

«ЧП Тюмень»: уволившаяся из-за секс-скандала чиновница стала главой департамента
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CrizzyStudio/Shutterstock/FOTODOM

Светлана Субботина назначена исполняющей обязанности директора департамента по спорту и молодежной политике, несмотря на недавний скандал, связанный с участием ее сына в оргии. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Тюмень».

«Место уволившегося Борисевича временно займет Светлана Субботина. Пока в должности исполняющего обязанности», — говорится в сообщении.

Как отмечает издание, в 2016 году Светлана Субботина покинула свой пост после разразившегося скандала, связанного с участием ее несовершеннолетнего сына в съемках порнографического контента. Однако уже в 2017 году она возобновила свою карьеру в администрации.

До этого член немецкой консервативной партии Христианско-демократический союз Бюлент Бюйюкбайрам ушел в отставку после скандала, возникшего из-за публикации фото с нацистской символикой. Бюйюкбайрам в конце октября опубликовал в частной группе в соцсети фото, на котором была изображена секс-кукла в футболке футбольного клуба «Санкт-Паули». На шее у нее была надета петля, а на голове изображен символ СС. После публикации фотографии разгорелся скандал.

Ранее журналист рассказал о секс-скандале в одном из клубов Молодежной хоккейной лиги.

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