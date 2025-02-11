Пенсионерка попала под поезд, пытаясь проскочить на красный свет в Ленобласти

В Ленобласти пенсионерка пыталась проскочить на красный свет и попала под поезд

В Ленинградской области 76-летняя женщина пыталась проскочить на запрещающий сигнал светофора и попала под поезд. Об этом сообщает транспортная полиция СЗФО.

Инцидент произошел 10 февраля на пешеходном переходе железнодорожной станции Репино. Пожилая женщина из Санкт-Петербурга решила проскочить на красный свет и угодила под поезд. Отмечается, что машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не получилось. Спасти пострадавшую пенсионерку не удалось.

Информацию о случившемся передали в дежурную часть Санкт-Петербург-Финляндского линейного отдела МВД России на транспорте. Стражи порядка организовали проверку по факту инцидента, в данный момент детали и обстоятельства происшествия устанавливаются.

«Основной причиной травмирования граждан на объектах железнодорожного транспорта является нарушение правил безопасности при нахождении в зоне движения поезда», — напомнили в транспортной полиции.

Ранее в Томской области грузовой поезд сбил подростка в наушниках.