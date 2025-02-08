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В Томской области грузовой поезд сбил подростка в наушниках

В Томской области подросток в наушниках попал под поезд
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Depositphotos

В пригороде Томска на станции Предтеченск в районе улицы Солнечная грузовой поезд сбил одиннадцатиклассника, который шел по путям в наушниках. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале.

Инцидент произошел 7 февраля, по предварительной информации. Молодой человек шел по путям в наушниках и не услышал приближающегося поезда. Несмотря на экстренное торможение, избежать столкновения не удалось, подросток оказался под колесами поезда, спасти его не смогли.

По факту произошедшего проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Парголово 95-летний пенсионер попал под поезд. По версии правоохранителей, 95-летний пенсионер переходил пути на красный свет. При этом машинист подавал сигналы и применил экстренное торможение, но это не помогло, и поезд сбил мужчину.

Ранее в Петербурге женщина попала под электричку, не услышав сигнала машиниста.

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