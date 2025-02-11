В США женщина забеременела через неделю после рождения первенца

В США женщина забеременела во второй раз через неделю после рождения первенца. Об этом сообщает британская газета The Sun.

22-летняя Джейлин из Атланты родила дочь Амору в январе этого года. Ребенок появился на свет раньше срока, но проблем со здоровьем у Аморы не было, пишет издание. После рождения дочки Джейлин рекомендовали воздержаться от секса на шесть недель. Однако девушка не смогла выдержать такой срок. Во второй раз Джейлин забеременела уже через неделю после родов.

В соцсетях молодая мама рассказывала, что, поскольку кормила грудью, не предполагала, что может забеременеть. Однако всего через месяц после родов она почувствовала спазмы и боль внизу живота, поначалу доктора сказали ей, что это осложнения после родов. Но после сдачи анализов выяснилась, что Джейлин на третьей неделе беременности.

Американка призналась, что ее смущает тот факт, что ее дочь Амора, которой всего месяц, скоро станет старшей сестрой.

В конце прошлого года жительница Рязани попала в больницу, когда у нее уже начались схватки, до этого женщина не подозревала о беременности. 19-летняя девушка почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь, она жаловалась на острые боли в области живота. Пациентку доставили в больницу, ее осмотрели хирург и гинеколог, выяснилось, что у девушки начались роды. По словам рязанки, все девять месяцев она не подозревала о беременности. Роды прошли без осложнений, здоровью матери и ребенка ничего не угрожает.

Ранее не знавшая о своей беременности британка пошла в поход и родила в палатке.