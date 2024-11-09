Россиянка узнала о беременности во время родов

Жительница Рязани девять месяцев не подозревала о беременности, в медицинское учреждение девушка попала, только когда у нее начались схватки. Об этом сообщает пресс-служба Областной клинической больницы региона.

19-летняя девушка почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь, она жаловалась на острые боли в области живота. Пациентку доставили в больницу, ее осмотрели хирург и гинеколог, выяснилось, что у девушки начались роды.

По словам жительницы Рязани, все девять месяцев она не подозревала о беременности. Роды прошли без осложнений, здоровью матери и ребенка ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что во Владивостоке врачи клинической больницы №1 приняли роды у женщины, которая до последнего отрицала беременность. Роженицу осмотрели гинеколог, хирург и терапевт. Состояние матери, так же, как и младенца, были в норме. На скорой их перевезли в роддом №3 и передали местным врачам.

Ранее не знавшая о своей беременности британка пошла в поход и родила в палатке.