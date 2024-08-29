Женщина не знала, что беременна, и родила в палатке во время похода

В Великобритании женщина думала, что отравилась испорченной курицей, и родила дочь во время похода. Об этом пишет The Sun.

Мать троих детей Зои Дойл утверждает, что даже не подозревала о том, что беременна, так как у нее не наблюдалось соответствующих симптомов. Зато, по словам женщины, у нее были регулярные месячные, и она даже летала в отпуск в Турцию незадолго до неожиданного появления малыша. За последние несколько месяцев она заметила, что прибавила в весе, но списала это на частые перекусы по вечерам.

«Не было ни утреннего недомогания, ни тошноты, ничего. Это была скрытая беременность», — уверена женщина.

За несколько дней до родов Зои отправилась в кемпинг на острове Хейлинг у южного побережья Англии и до последнего была уверена, что спазмы в животе связаны с некачественной едой. Потрясенный муж женщины принял у нее роды прямо в палатке.

«Схватки у меня начались сами по себе... Муж спросил, все ли со мной в порядке, я ответила: «Мне нужно тужиться», затем опустилась на четвереньки, и муж увидел головку. Ему пришлось принять роды в палатке, перерезать пуповину в палатке и завернуть ее в то, что у нас было. Я все делала сама. Я чувствовала себя как Мать Мария, рожающая под открытым небом. Это было так странно», — рассказывает британка.

Зои заверила, что ее младшая дочь Хейли, которую назвали в честь места, где она появилась на свет, идеально вписалась в их семью, хотя они с мужем не думали о том, чтобы обзавестись еще одним ребенком.

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