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Мужчина перенес сердечный приступ и отказался от госпитализации, так как спешил на работу

WOB: китаец с сердечным приступом отказался от госпитализации, спеша на работу
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Мужчина в Китае перенес сердечный приступ на вокзале, но не захотел ложиться в больницу, потому что «спешил на работу», пишет World of Buzz.

На железнодорожной станции в Чанше произошел инцидент, который привлек внимание пользователей соцсетей. Мужчина средних лет потерял сознание из-за сердечного приступа, ожидая посадки на поезд. Это случилось в последний день восьмидневного праздника Весны, когда многие возвращались к работе после выходных.

Сотрудники вокзала и врач из местного медицинского центра оперативно оказали помощь. Пострадавший пришел в себя через 20 минут. Однако его первая фраза удивила всех:

«Мне нужно сесть на поезд, я спешу на работу», — сообщил он собравшимся.

Он также заверил врача, что не видит необходимости ехать в больницу. Однако медики настояли на госпитализации, объяснив, что падение могло привести к травмам, и дополнительное обследование необходимо. После продолжительных уговоров мужчина согласился сесть в машину скорой помощи.

Ранее в Китае врачи удалили женщине желудок после переедания.

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