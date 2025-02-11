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В России с начала года предотвратили 23 теракта

НАК: с начала 2025 года в России предотвратили 23 теракта
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Виталий Белоусов/РИА Новости

С начала 2025 года на территории России предотвратили 23 теракта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

По данным ведомства, с начала текущего года пресечена террористическая деятельность 224 лиц, среди которых два главаря, 87 боевиков и более 100 пособников.

«С начала года совместными усилиями спецслужб пресечена подготовка 23 терактов. Значительная часть из них планировалась при координации украинских кураторов и вербовщиков, связанных с МТО», — указали в НАК.

Во вторник в Москве прошло заседание НАК под руководством председателя комитета, директора ФСБ Александра Бортникова. На совещании обсудили меры, принимаемые федеральными органами власти для минимизации террористических рисков в зоне СВО, а также утвердили дополнительные шаги и ключевые направления по усилению этой работы.

В декабре директор ФСБ Александр Бортников заявил, что настоящее время Северный Кавказ является регионом со сложной внутренней обстановкой, так как его пытаются расшатать представители международных террористических организаций.

Ранее в РФ заблокировали счета тысяч лиц, причастных к финансированию терроризма.

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