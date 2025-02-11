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Бывшего начальника порта в Калининграде обвиняют в растратах

Экс-начальника порта Калининграда подозревают в растратах
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Бывшего начальника морского порта Калининграда Владимира Лавренчука подозревают в растратах. Об этом сообщает издание »Клопс» со ссылкой на областной суд.

«С сентября 2023 года по март 2024-го Владимир Лавренчук, будучи гендиректором АО «КМТП», знал, что трое близких родственников прошлого начальника трудоустроены, но не работают в порту. Выплаченная им за полгода зарплата в сумме составила 23,3 млн рублей», — сообщает издание.

Кроме того, экс-начальник морского порта не скупился на выплату премий самому себе — за время работы он необоснованно получил премий на 5,8 млн рублей. Лавренчук был обвинен в злоупотреблении служебными полномочиями с тяжкими последствиями и хищениях в крупном размере.

Также в Калининградской области Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении трех бизнесменов, обвиняемых в хищении 300 млн рублей при строительстве объектов для Минобороны.

Ранее бывший топ-менеджер Военно-строительной компании стал фигурантом еще одного дела.

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