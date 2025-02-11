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Главврача медсанчасти в Башкирии подозревают в злоупотреблении полномочиями на 21 млн руб.

В Башкирии главу санчасти подозревают в злоупотреблении полномочиями на 21 млн
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Александр Гальперин/РИА Новости

В Республике Башкортостан руководителя медсанчасти в закрытом административно-территориальном образовании Межгорье подозревают в злоупотреблении полномочиями на десятки миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Согласно ведомственной проверке, в 2021 — 2023 годах руководительница медицинского учреждения предоставляла неверные сведения о выполнении госзаданий. Административный работник завышала в отчетах показатели приема граждан и оказанных им услуг, хотя по факту этого не было. От эффективности работы организации зависели размеры стимулирующих выплат начальнице.

«Необоснованно завышенная стоимость выполнения государственных заданий составила не менее 21 млн рублей», — уточнили в пресс-службе надзорного органа.

В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», которое находится на контроле прокуратуры.

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