Мужчина получил небольшой ожог руки, который привел к ампутации обеих ног

В США мужчина получил в походе небольшой ожог, который привел к ампутации ног

В США 40-летний любитель активного отдыха Макс Армстронг остался без обеих ног из-за небольшого ожога, который получил в очередном походе. Об этом сообщает People.

Все началось с незначительной травмы 2 декабря 2024 года. По словам Армстронга, он вместе с друзьями находился в кемпинге.

«Я снимал с огня сковороду и немного обжег большой палец на руке. Травма была настолько незначительной, что я не придал ей значения», — поделился походник.

Спустя два дня после этого у него опухла левая лодыжка, но мужчина вновь проигнорировал свое состояние, подумав, что в какой-то момент мог подвернуть ногу и не связал это с ранее полученным повреждением руки. Все это время Армстронг пытался справиться с ожогом самостоятельно — наносил на поврежденное место мазь с антибиотиком и перебинтовывал его.

За медицинской помощью Армстронг обратился только когда его нога посинела. По дороге в больницу мужчина ввел в интернет-поисковик свои симптомы и обнаружил, что у него может быть сепсис. Опасения мужчины подтвердились.

Как позже пояснили врачи, бактерии попали в рану до того, как он успел ее обработать должным образом, что спровоцировало развитие инфекции. У пациента развился токсический шок, он около недели провел в коме, после выхода из которой ему пришлось принять сложное решение об ампутации обеих ног ниже колен из-за разрастающегося некроза.

Врачи провели операцию по ампутации 23 декабря 2024 года. Несмотря на то что мужчина стал инвалидом, он не намерен забрасывать активный образ жизни. Армстронг планирует освоить протезы и вновь отправляться в трекинги.

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