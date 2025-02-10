Продавец украла из кассы выручку, чтобы рассчитаться с долгами

Жительница поселка Смирных обчистила кассу магазина, в котором работала, чтобы отдать долги по кредитам, ей грозит до шести лет лишения свободы. Об этом сообщает «АСТВ».

В правоохранительные органы обратилась 48-летняя хозяйка продуктового магазина. Женщина заявила о недостаче денег в кассе, неизвестный украл выручку в сумме 185 тыс. рублей. Как установили полицейские, к краже оказалась причастна 44-летняя сотрудница торговой точки.

Подозреваемая призналась, что похитила деньги, чтобы погасить долги. Возбуждено уголовное дело о краже, продавцу может грозить до шести лет лишения свободы, до суда женщина будет находиться под подпиской о невыезде.

До этого сообщалось, что в Петербурге двое грабителей украли окорок из магазина. В торговую точку ворвались двое неизвестных и, угрожая продавцу электрошокером, ограбили магазин. Злоумышленники схватили с прилавка стейк, бекон и свиной окорок и скрылись. Грабителей удалось оперативно задержать, один из нападавших шесть раз был судим за грабежи. В отделе полиции приятели признались, что на грабеж их толкнуло чувство голода. Возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянин устроил кражу со взломом ради ящика пива.