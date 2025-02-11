Россиянам рассказали, как списываются накопленные на спецсчетах деньги на капремонт

В России выросло количество случаев списания средств граждан на спецсчетах за долги управляющих организаций, после чего в Госдуме призвали запретить арест собранных денег. По сути, собственники квартир могут быть владельцами спецсчетов только в том случае, если они являются юрлицом – ТСЖ или ЖСК, объяснила исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина в эфире «Общественной Службы Новостей».

Если жильцы формируют спецсчет на ремонт, не представляя юрлицо, то они делегируют ответственность за средства на УК или фонд капремонта.

«Это не значит, что фонд капремонта побежит делать ремонт вашего дома, их функция заключается в администрировании», — подчеркнула Москвина.

Она также заверила, что УК спецсчета не нужны, так как получить с них средства без решения собственников она не сможет. А вот если сам спецсчет создавался именно по инициативе компании, то УК «размахнется», предупредила эксперт. В целом создать спецсчет может далеко не каждый, так как если речь идет о малоквартирном доме, то они просто не наберут необходимую сумму, заключила специалист.

Напомним, законопроект, призванный защитить средства граждан, аккумулированные на спецсчетах для капитального ремонта, в Госдуму планируют внести депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду». Арест средств за долги УК перед ресурсоснабжающими организациями авторы инициативы назвали недопустимым, подчеркнув, что средства граждан никак не связаны с финансовыми проблемами УК.

Ранее в российском регионе жилой дом стал тонуть из-за отложенного капремонта.