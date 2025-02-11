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Россиянам рассказали о чудодейственных свойствах граната

Врач Белоусов: гранат обладает антиоксидантными свойствами
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Гранат обладает мощными антиоксидантными свойствами, благодаря которым замедляются процессы старения. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«В гранате содержится в три раза больше антиоксидантов, чем в красном вине или, например, зеленом чае. Состав граната изобилует витаминами и микроэлементами, в том числе железом, калием, кальцием и фосфором. Кроме того, у него очень низкая калорийность», — рассказал специалист.

Кроме того, по его словам, гранат оказывает благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему, помогает в профилактике образования холестериновых бляшек, улучшает кровообращение, а также обладает противовоспалительными свойствами.

Недавно ученые из Университета Сваби (Пакистан) в составе международного научного коллектива установили, что плоды, кожура, масло, экстракт и сок граната могут снижать риск развития рака простаты, мочевого пузыря, груди, кожи, легких и толстой кишки.

По словам ученых, особую роль в обеспечении антипролиферативных, противоопухолевых и противовоспалительных свойств граната играют антиоксиданты. К ним относятся такие полезные вещества, как полифенолы, флавоноиды и танины.

Ранее врач перечислила продукты, обладающие свойствами природных «антибиотиков».

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