Россиянка 20 лет жила с опухолью и обратилась к врачам, когда та стала ей мешать

Москвичка 20 лет жила с опухолью и обратилась к врачам, когда та стала ей мешать

Врачи ГКБ им. М.П. Кончаловского удалили 78-летней пациентке гигантскую опухоль, с которой женщина прожила несколько десятилетий. Об этом сообщили в пресс-службе депздрава Москвы.

По словам пациентки, она обнаружила новообразование еще 20 лет назад, но не стала обращаться к врачам, хотя испытывала дискомфорт. На прием к врачу пенсионерка пришла, когда опухоль достигла размеров грейпфрута и мешала спать на левом боку. Женщину направили на операцию.

«После диагностики хирурги удалили образование в условиях стационара кратковременного пребывания всего за 20 минут — у пациентки остался лишь аккуратный косметический шов», — поделились в пресс-службе ведомства.

Опухоль оказалась липомой — доброкачественным образованием. Медики обратились к пациентам и попросили не откладывать визиты к врачу, особенно когда есть подозрение, что дискомфорт может вызывать опухоль.

Ранее в Липецке врачи спасли мужчину с огромной опухолью за сердцем.