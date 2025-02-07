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Российские врачи спасли россиянина с огромной опухолью за сердцем

В Липецке врачи спасли мужчину с огромной опухолью за сердцем
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Telegram-канал «Анна Маркова»

В Липецке медики удалили 40-летнему мужчине огромную опухоль, находившуюся за сердцем. Об этом сообщает министр здравоохранения региона Анна Маркова.

Мужчина обратился в медицинское учреждение с жалобами на резкие боли в области сердца. Отмечается, что до этого он чувствовал себя абсолютно здоровым.

В ходе обследования выяснилось, что проблема пациента носит не кардиологический характер. В грудной клетке у мужчины в ходе МРТ обнаружили огромную опухоль.

Пациента госпитализировали в торакальное отделение медицинского учреждения. Врачи прооперировали мужчину и удалили из области за сердцем новообразование, которое оказалось доброкачественным.

Сообщается, что мужчину уже выписали из больницы. Его сердцу ничего не угрожает.

Ранее гигантскую опухоль мозга удалили жительнице Ижевска.

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