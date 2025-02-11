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Врач объяснил популярность БАДов среди россиян

Врач Кондрахин: реклама повлияла на популярность БАДов среди россиян
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Depositphotos

Реклама биологически активных добавок (БАДов) и информационная доступность привели к их популярности среди россиян. Об этом рассказал врач-кардиолог и клинический фармаколог Андрей Кондрахин, передает Pravda.Ru.

По его словам, такие добавки, включая витаминные комплексы и омега-жирные кислоты, могут помочь восполнить нехватку дефицита витаминов и минералов. Однако врач напомнил, что они предназначены для дополнения рациона питания и не являются лекарственными препаратами. Он также посоветовал тщательно выбирать БАДы.

«Многие добавки, которые продаются как БАДы, в других странах могут классифицироваться как лекарства, и их эффективность может варьироваться. Поэтому важно выбирать проверенные и сертифицированные продукты», — отметил Кондрахин.

Исследование ЛЭТУАЛЬ, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что почти половина россиян (49%) относится к БАДам нейтрально, признавая их потенциальную пользу, а 41% убедился в их эффективности на личном опыте. 42% россиян принимают добавки время от времени, а 39% делают это на постоянной основе. Только 19% вообще не прибегают к помощи БАДов.

Ранее врач оценила эффект от «жиросжигающих» БАДов.

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