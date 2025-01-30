Врач оценила эффект от «жиросжигающих» БАДов

«Жиросжигающие» БАДы не помогут добиться выраженного результата и могут навредить здоровью человека. Об этом «Москве 24» рассказала диетолог, эндокринолог, нутрициолог и терапевт Наталья Лазуренко.

По ее словам, под их видом могут продавать слабительные или мочегонные, а также вредные для здоровья добавки. Это может грозить развитием аллергической реакции, проблем с метаболизмом, желудочно-кишечным трактом и печенью. Врач уточнила, что особенно опасно приобретать такие добавки на маркетплейсах, потому что их распространение особо не регулируют.

«Сами БАДы при определенных обстоятельствах назначаются врачом. Например, при дефиците тех или иных веществ. Но делать это бездумно и бесконтрольно нельзя никому», — подчеркнула Лазуренко.

В случае необходимости она рекомендует покупать их у официальных дистрибьюторов.

Врач-терапевт Виктор Лишин до этого говорил, что биологически активные добавки с содержанием грибов, которые появились на маркетплейсах, могут спровоцировать аллергическую реакцию и отравление. Врач напомнил, что БАДы не являются лекарственными средствами, поэтому исследований об их влиянии на здоровье практически нет.

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