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Российские врачи спасли шестилетнего ребенка, проглотившего десять магнитов

В Воронеже врачи спасли ребенка, проглотившего десять магнитов
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БУЗ ВО «ОДКБ №2»/VK

В Воронеже шестилетний ребенок проглотил десять магнитов и оказался на операционном столе. Об этом сообщает БУЗ ВО »ОДКБ №2».

Ребенок поступил в медицинское учреждение с жалобами на боль в животе. После первичного осмотра малолетнего сразу же госпитализировали. По результатам УЗИ в брюшной полости пациента заподозрили наличие инородных тел.

Оказалось, что ребенок в разное время проглотил десять магнитов. Они располагались на разном уровне, а затем притянулись друг к другу и вызвали острую непроходимость кишечника. Врачи приняли решение срочно удалять инородные тела, чтобы спасти пациента и избежать дальнейших осложнений.

Хирурги провели маленькому пациенту операцию и извлекли десять магнитов. Сообщается, что ребенок чувствует себя хорошо — его уже перевели в общую палату.

Ранее в российском регионе двухлетний ребенок проглотил 18 магнитов.

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