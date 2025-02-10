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В российском регионе двухлетний ребенок проглотил 18 магнитов и не выжил

В ЯНАО двухлетний мальчик проглотил 18 магнитов и не выжил
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ЧП Ямал/VK

В Ямало-Ненецком автономном округе двухлетний мальчик проглотил 18 магнитов и не выжил. Об этом сообщает Telegram-канал «Реальный Ноябрьск».

По информации канала, инцидент произошел в поселке Пурпе. Родители двухлетнего ребенка обратились за медицинской помощью для сына сразу, как заметили пропажу магнитов-бусинок. При этом мальчик якобы вел себя, как обычно. Семья вызвала ребенку скорую, пострадавшего доставили в больницу. Медики оценили состояние дошкольника как тяжелое и начали необходимые реанимационные мероприятия, но спасти его не удалось.

В региональном департаменте здравоохранения в беседе с РИА Новости подтвердили, что мальчик не выжил. Подробности случившегося не приводятся.

До этого в Подмосковье спасли полуторагодовалого ребенка со 130 магнитами и батарейкой в желудке. Из-за скопления магнитов у пациента образовалась язва.

Ранее во Владимире врачи спасли 16-летнего подростка с магнитами в мочевом пузыре.

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