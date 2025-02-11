Суд в РФ вынес приговор пятерым военным ВСУ за террористическую деятельность

Суд в Ростове-на-Дону приговорил пятерых военных ВСУ на сроки до шести лет

Суд в Ростове-на-Дону приговорил пятерых украинских военнослужащих на сроки до шести лет лишения свободы за участие в деятельности террористической организации. Об этом сообщает РИА Новости.

В числе подсудимых граждане Украины Иван Безлепкин, Юрий Макаренко, Глеб Петрук, Владимир Пузанов и Дмитрий Рейвах. Их обвиняют в участии в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4 Уголовного кодекса Российской Федерации). Судебный процесс проходил с июня 2023 года.

Макаренко получил пять лет и восемь месяцев лишения свободы, Рейвах — шесть лет, Пузанов — пять лет и восемь месяцев, Безлепкин — пять лет и десять месяцев, а Петрук — шесть лет.

Макаренко, Петрук и Рейвах обвиняются в том, что в период с февраля по март 2022 года, находясь в составе 46-го отдельного штурмового батальона «Донбасс-Украина» Вооруженных сил Украины (ВСУ), они вели огонь из населенного пункта Степное Волновахского района и Волновахи в сторону позиций народной милиции Донецкой народной республики (ДНР). Кроме того, они обстреливали мирных жителей. Обвиняемые были задержаны в первой половине марта 2022 года в ходе боевых действий в Волновахе.

Пузанов был задержан 19 марта 2022 года в своем доме в поселке городского типа Мангуш. С сентября 2014 года по апрель 2016 года он принимал участие в боевых действиях в составе батальона «Донбасс» на территориях Луганской и Донецкой народных республик. В апреле 2016 года Пузанов добровольно покинул батальон, но не сообщил о существовании этой террористической организации в российские органы.

Схожая ситуация произошла и с Безлепкиным: после того как он покинул батальон, он поселился в селе Старченково, где 7 апреля 2022 года его задержали в ходе мероприятий по проверке документов.

10 февраля сообщалось, что жительницу Севастополя приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии за сотрудничество со спецслужбами Украины.

Суд вынес заочный приговор наемнику из Литвы, воевавшему за ВСУ.