Женщину, которая ставила дочь коленями на ореховую скорлупу, отправили в тюрьму

В Италии мать 14 лет ставила дочь коленями на ореховую скорлупу и получила срок

В Италии дочь-подросток подала в суд на мать, которая годами издевалась над ней и выиграла дело. Об этом сообщает Today.it.

В 2021 году женщина выгнала тогда еще несовершеннолетнюю дочь из дома. Ее временно приютила знакомая учительница, которой девушка решилась рассказать о тяжелом детстве. Педагог убедила воспитанницу обратиться в полицию.

По словам потерпевшей, которой недавно исполнилось 20 лет, ее 43-летняя мать издевалась над ней с самого раннего возраста.

«Мне всегда нужно было получать высокие отметки, иначе наказание было неизбежным. Мать стелила в прихожей газету, на которую насыпала рис или ореховую скорлупу. Я стояла на газете, пока боль становилась невыносимой. Отметины на коже сохранялись несколько дней, но я никому их не показывала, опасаясь, что у матери могут быть неприятности», — поделилась потерпевшая.

Также девушка отметила, что ее мать не раз унижала ее: говорила, что лучше бы сделала аборт, называла ее никчемной, называла ее плохой дочерью.

После обращения в полицию в отношении подозреваемой было возбуждено дело о жестоком обращении с ребенком. Женщину признали виновной и отправили в заключение на два года. Она пыталась обжаловать приговор, но суд второй инстанции оставил его без изменений.

Ранее в Кузбассе мать, запиравшая ребенка в сундуке, получила три года колонии.