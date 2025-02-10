Россиянка избивала и запирала полуторагодовалую дочь в сундуке

В Кузбассе мать, запиравшая ребенка в сундуке, получила три года колонии

В Кемеровской области мать, истязавшая полуторагодовалую дочь, получила три года колонии, женщина систематически избивала ребенка и запирала ее в сундуке. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, с октября по декабрь 2023 года обвиняемая издевалась над своей малолетней дочерью. Женщина избивала ребенка шнуром, запирала девочку в сундуке, выгоняла из дома зимой без верхней одежды.

О происходящем в семье в правоохранительные органы сообщила знакомая. Полуторагодовалую девочку из семьи изъяли, в отношении матери было возбуждено уголовное дело. Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафа в сумме пять тысяч рублей.

До этого сообщалось, что в Калининградской области отец избивал ремнем и шнуром 13-летнюю дочь. В полицию Советска обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее бывший муж истязает их 13-летнюю дочь. Ранее судимый 35-летний мужчина неоднократно применял к ребенку физическую силу. Также установлено, что домашний тиран избивал бывшую жену. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

Ранее в Татарстане мать два года истязала несовершеннолетнюю дочь.