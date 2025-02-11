Стилист рассказала о главных ошибках во время шопинга

Одной из главных ошибок во время шопинга является отсутствие четкого плана. Об этом «Москве 24» рассказала стилист-имиджмейкер Ксения Куценко.

По ее словам, перед покупками важно проанализировать свой гардероб и составить шопинг-лист. В него нужно включить необходимые вещи, которые будут сочетаться с уже имеющимися вещами и помогут создать новые образы. Кроме того, к ошибкам эксперт отнесла привычку смотреть на себя в новой одежде только в примерочной.

«Маленькие кабинки очень ограничивают движение, к тому же большинство из них не могут выделиться хорошим освещением. Поэтому советую выходить в обновке в зал, где больше места и обычно лучше свет. Можно будет посмотреть на себя с разных ракурсов и правильно оценить цвет и посадку», — отметила Куценко.

Стилист также не советует ограничиваться только своим размером и примерять несколько, чтобы выбрать тот вариант, который сядет идеально.

В АТОР до этого рассказали, что россияне за последние два года стали чаще выезжать на шопинг за границу. Одним из самых востребованных направлений является Азербайджан. Сегодня в Баку наблюдается бум дизайнерской одежды местных брендов. Кроме того, там открыты магазины Zara, Mango, Massimo Dutti и других марок, ушедших из России.

Ранее были названы лидеры онлайн-продаж в 2024 году.