Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стилист рассказала о главных ошибках во время шопинга

Стилист Куценко: перед шопингом нужно проанализировать свой гардероб
close
Freepik

Одной из главных ошибок во время шопинга является отсутствие четкого плана. Об этом «Москве 24» рассказала стилист-имиджмейкер Ксения Куценко.

По ее словам, перед покупками важно проанализировать свой гардероб и составить шопинг-лист. В него нужно включить необходимые вещи, которые будут сочетаться с уже имеющимися вещами и помогут создать новые образы. Кроме того, к ошибкам эксперт отнесла привычку смотреть на себя в новой одежде только в примерочной.

«Маленькие кабинки очень ограничивают движение, к тому же большинство из них не могут выделиться хорошим освещением. Поэтому советую выходить в обновке в зал, где больше места и обычно лучше свет. Можно будет посмотреть на себя с разных ракурсов и правильно оценить цвет и посадку», — отметила Куценко.

Стилист также не советует ограничиваться только своим размером и примерять несколько, чтобы выбрать тот вариант, который сядет идеально.

В АТОР до этого рассказали, что россияне за последние два года стали чаще выезжать на шопинг за границу. Одним из самых востребованных направлений является Азербайджан. Сегодня в Баку наблюдается бум дизайнерской одежды местных брендов. Кроме того, там открыты магазины Zara, Mango, Massimo Dutti и других марок, ушедших из России.

Ранее были названы лидеры онлайн-продаж в 2024 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами