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Стало известно, куда россияне летают на шопинг

Туроператоры рассказали, в какие страны россияне чаще ездят на шопинг

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Global Look Press

Россияне за последние два года стали чаще выезжать на шопинг за границу. В АТОР рассказали о самых популярных странах для шоп-туров среди туристов из РФ.

Одним из самых востребованных направлений является Азербайджан. Сегодня в Баку наблюдается бум дизайнерской одежды местных брендов. Кроме того, там открыты магазины Zara, Mango, Massimo Dutti и других марок, ушедших из России. Стоимость тура на шопинг в Баку на 4 дня с проживанием в отеле 3* и 4* на двоих составит от 73 тыс. рублей (без учета авиабилетов).

За товарами в категории mass market россияне чаще всего отправляются в Армению и Белоруссию. Там можно найти магазины Сropp, Reserved, Sinsay, Mohito, Bershka, Pull&Bear, а также косметику и парфюмерию европейских брендов.

Преимущества шопинга в этих странах — возможность расплатиться российской картой «Мир» и отсутствие визового режима, отмечают эксперты.

Среди других популярных направлений для шопинга среди Россиян туроператоры выделяют Милан. Провести неделю в итальянской модной столице с проживанием в отеле 3* и посвятить это время шопингу можно от 70 тыс. рублей на двоих (без авиабилетов).

Кроме того, россияне часто выезжают на шопинг в ОАЭ и Турцию. Также туроператоры фиксируют запрос на бьюти-туры в Китай и Южную Корею.

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