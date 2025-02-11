Россиянам рассказали, какая ответственность грозит за отлив тестеров в магазине косметики

Россиянам, которые решат перелить в магазине часть косметического средства в отдельный флакон и бесплатно забрать домой, может грозить административная или уголовная ответственность. Об этом «Москве 24» рассказал председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

По его словам, торговые точки самостоятельно определяют, на каких условиях предоставлять пробники. Некоторые могут согласиться дать продукт на пробу, однако такой обязанности у них нет, подчеркнул эксперт. При этом присвоение продукта можно расценить как причинение имущественного вреда или мелкое хищение.

«Если в результате уничтожения или повреждения чужого имущества был нанесен незначительный ущерб (до 5 тыс. рублей), штраф может быть от 300 до 500 рублей. Если ущерб значительный (не менее 5 тыс.), может наступить даже уголовная ответственность», — пояснил Павлов.

Он добавил, что за хищение дорогой продукции, например духов, может наступить уголовная ответственность.

Основательница бренда Beautydrugs и предприниматель Татьяна Кирилловская до этого рассказала «Газете.Ru», что наряду с качественными продуктами на рынке косметики активно развиваются подделки, которые выглядят так же, как и настоящие, но могут значительно отличаться по всем остальным пунктам. По ее словам, часто состав подделок значительно отличается от заявленного на упаковке, а вместо активных ингредиентов могут присутствовать химические вещества, вызывающие последствия в виде аллергии и высыпаний.

Ранее сообщалось, что россиянке стал угрожать курьер после жалобы на проблему с доставкой из магазина.