В Мариуполе восстановили почти все многоквартирные дома

Практически все многоквартирные жилые дома удалось восстановить в Мариуполе. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, пишет РИА Новости.

«Полумиллионный город, который был сильно достаточно поврежден, мы фактически к жизни вернули. У нас практически все многоквартирные дома восстановлены», — рассказал Хуснуллин.

Вице-премьер также добавил, что над восстановлением инфраструктуры в новых регионах России работают до 40 тысяч строителей.

Недавно немецкий телеканал ZDF снял репортаж о восстановлении Мариуполя. Шеф московского бюро телеканала Армин Корпер удивился, что Мариуполь живет обычной жизнью и совсем не похож на город-призрак. В Мариуполе есть отопление, водопровод, горячая вода и интернет, открыты магазины и рестораны.

Немецкого журналиста раскритиковали на Украине за создание этого репортажа. В украинском МИДе уже пообещали, что, если ZDF не предоставит официальных объяснений, их журналисты столкнутся с проблемами в работе на Украине.

Ранее президента России Владимира Путина попросили помочь медикам с жильем в Мариуполе.