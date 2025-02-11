Россиянам посоветовали искать новую работу весной и осенью

Желающим сменить работу россиянам лучше искать новое место весной и осенью — в эти периоды компании активно пополняют штат, считает операционный директор HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян. Летом, в период отпусков, эти процессы замедляются, объяснила она в беседе с RT.

В летний период отпусков и во время после новогодних праздников деловая активность снижается, бизнес входит в стратегическое планирование. В начале года компании изучают рынок, оценивают спрос и работу конкурентов, поэтому поиск новых сотрудников в это время у них не в приоритете. Что касается декабря, то там начинается подведение итогов, пояснила Абгарян.

Зависит спрос на новых сотрудников и от профиля компаний. Так, наибольший спрос весной и осенью наблюдается в производстве, где ищут инженеров, закупщиков, бригадиров, начальников цехов и так далее. Также много вакансий появляется в строительной сфере — компаниям нужны проектировщики, сметчики, менеджеры проектов, рекрутеры, маркетологи и сами строители.

«Меньше всего сезонность играет роль в тех сферах, где квалифицированные кандидаты всегда в дефиците, например в IT, — отметила эксперт. — Таких специалистов ищут планово в течение всего года».

Она посоветовала принимать решение о смене работы спокойно и взвешенно, закладывая на это не менее двух-трех месяцев. Если же обстановка на старом месте вынуждает поспешить, то ориентироваться на период уже не нужно, считает специалист. По ее мнению, лучше всего относиться к поиску новой работы как к проекту, разбив его на задачи: создать несколько резюме, адаптировать их под разные цели, составить список желанных мест работы, проанализировать рынок труда.

В любом случае начинать смену работы следует с оценки финансового положения с учетом того, что на это может уйти больше времени, чем планировалось. Важно подготовиться, чтобы финансовой подушки хватило на закрытие базовых потребностей в этот период, заключила эксперт.

Исследователи до этого выяснили, что большинство россиян (61%) готовы остаться на нынешнем месте работы ради сохранения баланса между трудовыми задачами и личной жизнью и надежды на повышение зарплаты. Еще 57% респондентов назвали в качестве причины задержаться на одном рабочем месте индексацию зарплаты.

Россиянам ранее посоветовали регулярно менять работу и сферу деятельности.