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Ученые выяснили, помогает ли мытье яблок очистить их от пестицидов

Nano Letters: мытья яблок недостаточно для избавления от пестицидов

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Ingram Images/Global Look Press

Пестициды могут проникать через кожуру яблок в их мякоть, поэтому их лучше не только мыть, но и чистить. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nano Letters.

Пестициды и гербициды, то есть средства борьбы с насекомыми и сорняками, имеют решающее значение для продовольственной безопасности человечества. Но некоторые из этих веществ опасны для здоровья. В новом исследовании ученые улучшили метод обнаружения пестицидов и показали, что они могут проникать в мякоть фруктов. Это означает, что мытья фруктов недостаточно для удаления пестицидов.

Ученые использовали метод поверхностной рамановской спектроскопии (SERS), для которого не требуется разрушать продукт. На фрукт светили лазером, а по характеру рассеивания света определяли наличие молекул в составе фруктов, в том числе пестицидов. Мембрана на основе гидрогеля и металлических наночастиц использовалась для усиления сигнала от пестицидов.

Также авторы показали, что метод применим для обнаружения пестицидов на яблоках, огурцах, креветках, порошке чили и рисе.

Ранее пестициды связали с несколькими видами рака.

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