Водолазы спустились к застрявшему у Сахалина китайскому судну

Водолазы начали обследование севшего на мель судна, китайского балкера An Yang 2. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалина.

«Водолазы спустились в воду, сейчас идет осмотр правого борта судна, со стороны левого борта работа пока невозможна в связи с высокой волной. Также по правому борту спустили трап с комбинированной лестницей до линии воды для обеспечения подъема сюрвейера», — сообщили в пресс-службе.

Сюрвейер или страховой агент судовладельца, также находится на месте происшествия. Механики Морспасслужбы одновременно поднялись на борт судна — они изучат состояние An Yang 2 изнутри и работоспособность агрегатов для перекачки топлива с судна.

До этого Telegram-канал Mash сообщил о том, что китайский сухогруз An Yang 2 сел на мель у берегов Сахалина из-за ошибки экипажа.

Сухогруз сел на мель в ночь на 9 февраля в устье реки Казачка. На An Yang 2 находится 1000 тонн угля, а также 54 тонны дизельного топлива и 706 тонн мазута.

Ранее сообщалось, что севшее на мель у Сахалина китайское судно могут распилить.