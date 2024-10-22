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Врачи назвали россиянам продукты, которыми лучше заедать стресс

Диетолог Журавлева рассказала, какими продуктами можно заедать стресс

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Freepik.com

Во время стресса многие люди начинают заедать свое эмоциональное состояние, причем, как правило, они налегают на сладости, чипсы и фастфуд. Однако если выбрать правильные продукты, то можно не только избежать негативных последствий для здоровья, но и снизить уровень стресса, рассказала диетолог Полина Журавлева Общественной Службе Новостей.

Во время стресса важно питать мозг, который подвергается наибольшим атакам, отметила врач. Продукты нужно выбрать такие, которые могут нейтрализовать стресс. К примеру, это жирная рыба (лосось, тунец, скумбрия), богатая омега-3 жирными кислотами. За счет этого в организме снижается кортизол – гормон стресса.

Помимо рыбы, важно есть орехи, семена и цельнозерновые продукты. В том числе семена чиа и льна, овсянку, грецкие орехи, цельнозерновой хлеб и темный рис.

«Там немало витамина B, который очень важен для правильной работы нервной системы», — объяснила Журавлева.

Из сладостей лучше перекусить темным шоколадом, так как в нем много антиоксидантов, способствующих выработке эндорфинов – гормонов удовольствия, отметила диетолог. Также она посоветовала не забывать про антидепрессанты, которых много в ягодах, овощах. Это значит, что в рацион нужно включить малину, клубнику, чернику, капусту, салат и шпинат.

Больших перерывов в питании во время стресса лучше избегать, употребление кофе и сахара – ограничивать. Кроме того, важно не забывать про физическую активность и заниматься спортом, заключила врач.

Ранее россиянам объяснили, как снизить тревожность и избавиться от стресса.

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